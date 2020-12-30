Почему телестройка попала в немилость к руководству канала ТНТ?
Руководитель "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров раскрыл истинные причины, заставившие канал попрощаться с самым "долгоиграющим" реалити-шоу российского телевидения.
"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект "Дом-2" стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки", — объяснил Жаров в эфире телеканала "Россия 24".
Глава холдинга рассказал, что проект пытались реформировать, однако финансовые вложения себя не оправдали.
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