Почему телестройка попала в немилость к руководству канала ТНТ?

Руководитель "Газпром-Медиа Холдинга" Александр Жаров раскрыл истинные причины, заставившие канал попрощаться с самым "долгоиграющим" реалити-шоу российского телевидения.

"Безусловно, предельно популярный в начале своего, да и в середине, на пике своего развития, проект "Дом-2" стал серьезно терять аудиторию в последние годы. И в последние два года стал нерентабельным. То есть проект достаточно дорогой, и он начал приносить телеканалу убытки", — объяснил Жаров в эфире телеканала "Россия 24".