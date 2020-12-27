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Преснякова и Подольскую раскритиковали за дорогостоящее приобретение

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звёздные супруги похвастались тем, что купили квартиру своей мечты.

Преснякова и Подольскую раскритиковали за дорогостоящее приобретение

Наталья Подольская завоевала любовь подписчиков своим умением создавать домашний уют. Заботливая жена и мать сумела создать вокруг себя атмосферу настоящего семейного гнезда.

Еще недавно женщина в подробностях рассказывала о дизайне детской комнаты для новорождённого малыша. Певица показала интерьеры своего загородного дома.

Новый пост звёздной четы стал для фолловеров неожиданным. Наталья сообщила о покупке квартиры с пятиметровыми потолками в современном жилом комплексе.

Подписчики восприняли пост неоднозначно. Мало кто нашёл в себе силы порадоваться за счастливую благополучную семью. Многие решили, что подробное описание достоинств квартиры и ей местоположения преследует рекламные цели.

"Наталья! Очень приятно на вас смотреть и читать, но так хочется от вас побольше личных постов. Так много рекламы на странице. Такое чувство, что вы ведёте ее только для рекламы", — посетовали интернет-пользователи.

И хотя ни Подольская, ни Пресняков не жаловались на безденежье, им тоже прилетели стандартные упрёки.

"Я конечно поздравляю, но вот парадокс, плачут работы нет, денег нет, но на новое жильё есть", — написали подписчики.

 

Автор: Елена Былкина
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