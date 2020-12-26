Наташу Королёву разгневало поведение африканских мужчин

Певица испытала на себе особенности дикой жизни в африканском племени.

Наташа Королёва стала героиней программы "Племя" телеканала "Пятница". Исполнительнице пришлось влиться в жизнь первобытного племени в Занзибаре.

Певице не понравились манеры африканских мужчин. Как успела заметить Королёва, они абсолютно лишены понимания, что слабому полу нужно помогать.

Наташа Королёва посетовала на то, что никто из сопровождавших её мужчин Занзибара не догадался помочь донести её чемодан. Не откликнулись они и тогда, когда артистка попросила африканца взять её чемодан.

"Удивительное дело. На Занзибаре пацаны не помогают тащить вещи. Я пару раз ему намекнула, мол, возьми чемоданчик, но он как-то так… уклонился от этой миссии. Поэтому пру свой чемодан сама", — с такого замечания Королёвой начался первый выпуск передачи "Племя".

Исполнительницу погрузили в грузовой отсек пикапа. Через бортики Королёву тоже никто из мужчин не догадался подсадить.