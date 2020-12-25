Горе-разлучница иронизирует над соперницей.
Анастасия Шульженко убеждена, что Наташа Королёва уехала на съёмки в Африку, потому что её брак с Тарзаном разваливается.
Коварная соблазнительница призналась, что следит за шоу с участием Королёвой.
"Всю ночь смотрела новый телепроект "Племя"… Смотрела, и сердце кровью обливалось, хотя вы, наверное, как всегда, не поверите… Однажды мы тоже пытались спасти наши отношения в диких условиях… И, как бы нам ни хотелось, как бы мы ни старались сохранить нашу любовь, но, к сожалению, ничего из этого не вышло…" — написала Шульженко в своём Instagram-аккаунте.
Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.