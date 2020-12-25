Любовница Тарзана Анастасия Шульженко посочувствовала Королёвой

Горе-разлучница иронизирует над соперницей.

Анастасия Шульженко убеждена, что Наташа Королёва уехала на съёмки в Африку, потому что её брак с Тарзаном разваливается.

Коварная соблазнительница призналась, что следит за шоу с участием Королёвой.