Недавно стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина всё-таки решила развестись с Бари Алибасовым.
Оказалось, что продюсер сам спровоцировал супругу, чтобы она подала на развод. Это произошло после того как Федосеевой-Шукшиной всё-таки удалось вернуть свою столичную квартиру через суд.
Осознав, что в браке больше нет смысла, Алибасов опубликовал фото со своей любовницей, а также сообщил, что она ждёт от него ребёнка.
После такого предательства Федосеева-Шукшина подала на развод.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжит "дурить народ" под видом проведения конституционных реформ.