Алибасов сам спровоцировал Федосееву-Шукшину на развод

Недавно стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина всё-таки решила развестись с Бари Алибасовым.

Оказалось, что продюсер сам спровоцировал супругу, чтобы она подала на развод. Это произошло после того как Федосеевой-Шукшиной всё-таки удалось вернуть свою столичную квартиру через суд.

Осознав, что в браке больше нет смысла, Алибасов опубликовал фото со своей любовницей, а также сообщил, что она ждёт от него ребёнка.

После такого предательства Федосеева-Шукшина подала на развод.