Стремление к увеличению пятой точки закончилось для модели трагически.
Джоселин Кано называют мексиканской Ким Кардашьян.
29-летняя модель стремилась приобрести завидные формы. Девушка не только активно занималась спортом, но и прибегала к услугам пластических хирургов.
Джоселин Кано отправилась на очередную операцию, которая должна была придать форму её и без того объёмным ягодицам, в начале декабря этого года.
Последний пост, который сделала Джоселин в своём Instagram с 13 миллионами подписчиков, датируется седьмым декабря.
После этого о модели ничего не было слышно.
О смерти Кано сообщила другой Instagram-блогер Лира Мерсер. Семья Джоселин не дала комментариев по поводу смерти девушки.
Как сообщают зарубежные СМИ, с Джоселин Кано уже простились в Калифорнии, где она жила.
Приглашения на инаугурацию Джо Байдена оппозиционерам Алексею Навальному и Светлане Тихановской - это символический шаг для выражения позиции США.