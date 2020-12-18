Мексиканская "Ким Кардашьян" умерла после пластики ягодиц

Стремление к увеличению пятой точки закончилось для модели трагически.

Джоселин Кано называют мексиканской Ким Кардашьян.

29-летняя модель стремилась приобрести завидные формы. Девушка не только активно занималась спортом, но и прибегала к услугам пластических хирургов.

Джоселин Кано отправилась на очередную операцию, которая должна была придать форму её и без того объёмным ягодицам, в начале декабря этого года.

Последний пост, который сделала Джоселин в своём Instagram с 13 миллионами подписчиков, датируется седьмым декабря.

После этого о модели ничего не было слышно.

О смерти Кано сообщила другой Instagram-блогер Лира Мерсер. Семья Джоселин не дала комментариев по поводу смерти девушки.

Как сообщают зарубежные СМИ, с Джоселин Кано уже простились в Калифорнии, где она жила.