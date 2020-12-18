Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.
Отчим артиста Борис Галкин убеждён, что пасынка убили из-за денег.
73-летний актёр удручён тем обстоятельством, что следствие оставило без внимания многие детали, обнаруженные на месте преступления.
В частности, его беспокоит то, кому принадлежала кровь на бокале с томатным соком.
Борис Галкин рассказал, что Владислав незадолго до смерти снял крупную сумму денег.
"У него в телефоне было пять номеров: Враг 1, Враг 2, Враг 3, Враг 4, Враг 5. По всем этим номерам я звонил, но никто трубку не взял. Влад говорил мне, что собирается снять со счета более 100 тысяч долларов. Эта сумма куда-то исчезла", — рассказал Борис Сергеевич в передаче Бориса Корчевникова "Судьба человека".
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