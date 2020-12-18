"Убили из-за денег": Борис Галкин рассказал о смерти Владислава Галкина

Около 10 лет назад при загадочных обстоятельствах в возрасте 38 лет ушёл из жизни любимый в народе актёр.

Отчим артиста Борис Галкин убеждён, что пасынка убили из-за денег.

73-летний актёр удручён тем обстоятельством, что следствие оставило без внимания многие детали, обнаруженные на месте преступления.

В частности, его беспокоит то, кому принадлежала кровь на бокале с томатным соком.

Борис Галкин рассказал, что Владислав незадолго до смерти снял крупную сумму денег.