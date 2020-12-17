Старшее поколение шоу-бизнеса пытается "омолодить" свою аудиторию с помощью совместных проектов с восходящими звёздами.
Звезда 90-х Сергей Жуков оценил творческий потенциал рэпера Моргенштерна.
В то время, как маститые представители артистического цеха ужасаются новым тенденциям в музыкальной культуре, более дальновидные звёзды пытаются извлечь выгоду из общения с поколением Next.
Михаил Боярский и Андрей Макаревич, например, категорично заявили, что им с молодыми исполнителями не по пути. А вот Филипп Киркоров и Лолита Милявская, наоборот, тянутся к молодёжи.
Милявская уже исполнила хит Моргенштерна, адаптировав его для возрастной публики с помощью хора и оркестра.
Решил не отставать от коллег и Сергей Жуков.
Солист группы "Руки вверх!" собирается создать творческий продукт совместно с Алишером Валеевым, известным под псевдонимом Моргенштерн.
"У Алишера, несмотря на его эпатаж, очень качественный и грамотный с точки зрения рынка продукт. Большой опыт и куча идей в голове. Думаем, мы могли бы сделать вместе что-то крутое", — рассказал Жуков порталу Рeopletalk. ru.
Алишер, судя по тому, что недавно принял участие в программе "Давай поженимся", открыт для предложений старших коллег по шоу-бизнесу.
Не всем, однако, удаётся привлечь к совместному творчеству молодых звёзд.
Алёна Апина, например, пожаловалась на то, что певец Данил Прытков, известный под псевдонимом Niletto, наотрез отказался сотрудничать со звездой 90-х, так как не увидел в этом выгоды для себя.
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