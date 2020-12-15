Пригожин ответил на оскорбление Шнура

Противостояние Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина, начавшееся весной текущего года, всё ещё продолжается. Музыкант и продюсер время от времени делают в адрес друг друга нелицеприятные обвинения.

Недавно Пригожин объяснил, почему Шнуров не прекращает его оскорблять. По его мнению, музыкант таким образом делает себе рекламу.