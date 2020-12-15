Противостояние Сергея Шнурова и Иосифа Пригожина, начавшееся весной текущего года, всё ещё продолжается. Музыкант и продюсер время от времени делают в адрес друг друга нелицеприятные обвинения.
Недавно Пригожин объяснил, почему Шнуров не прекращает его оскорблять. По его мнению, музыкант таким образом делает себе рекламу.
"Дорогой Сережа, давай договоримся: ты не распространяешь обо мне ложь, а я не рассказываю о тебе всю правду. Ты сделал трендом времени задеть своего ближнего. Причем абсолютно все равно, к чему цепляться. Но ты же не юный блогер, которому нужна реклама? Совершенно точно понятно, что мы для Шнура оказались мишенью. В том числе Вася Баста, с которым я особо не знаком. Зачем он берет и называет "ботоксным парнем" Стаса Михайлова? В свой адрес я недавно опять услышал — "сытая моська", которая, мол, жалуется. Но лучше быть сытой моськой, чем блохастой дворнягой", — отметил продюсер.
Международные программы по освоению космоса угрожают свободному доступу России в космос.