Сын Шаинского объяснил, почему могила отца выглядит столь убого

Родственники композитора собираются собирать деньги на благоустройство захоронения музыканта с помощью памятного концерта.

Вдова, сын и дочь композитора живут за границей. В Москве остался только младший сын музыканта Вячеслав. На него и посыпались обвинения от поклонников Владимира Шаинского.

Почитателей таланта гениального сочинителя возмутил внешний вид захоронения Владимира Яковлевича. Венчает могильный холм музыканта только маленькая табличка с именем. Скромная ограда на могиле проржавела.

Отпрыск композитора объяснил, что в семье нет средств на памятник, который показался бы общественности достойным того, чтобы венчать могилу любимого в народе композитора.

"Памятник без излишеств, который мы выбрали, стоит дорого по меркам обычного человека: от 2 млн рублей. А мы и есть обычные люди. Возлагаем большие надежды на юбилейный концерт в Кремлевском дворце, который был запланирован на 7 февраля 2021 года. Но теперь перенесен на 13 июня. Сбор пойдет на памятник на могиле отца. Иначе не получается. У семьи нет таких денег", — рассказал младший сын Шаинского в интервью газете "Комсомольская правда".

По поводу авторских отчислений Вячеслав горько отметил, что песни его отца поют в детских садах и школах, а оттуда авторских денег ждать не приходится.