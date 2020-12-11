Миро облила ядом победительницу конкурса красоты. Фигурально

Популярная блогер Лена Миро не согласилась с решением жюри конкурса "Краса России -2020", который прошёл в Санкт-Петербурге.

О чем и поспешила сообщить в свойственной ей "ядовитой манере":

"Каков год — такая и красота. Алина Шпак -- действительно очень красивая. Короткие ножки, вся несуразная, лицо -- как у Собчак", — написала Миро в своем блоге.

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