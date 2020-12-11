Миро облила ядом победительницу конкурса красоты. Фигурально

Популярная блогер Лена Миро не согласилась с решением жюри конкурса "Краса России -2020", который прошёл в Санкт-Петербурге.
О чем и поспешила сообщить в свойственной ей "ядовитой манере":
"Каков год — такая и красота. Алина Шпак -- действительно очень красивая. Короткие ножки, вся несуразная, лицо -- как у Собчак", — написала Миро в своем блоге.
Строительство производственного предприятия по добыче и переработке гелия, которое ведётся в Сибири и близится к завершению, стало поводом для очередной истерики в западных СМИ.