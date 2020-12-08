Ирина Хакамада призналась, что у неё часто были любовники гораздо моложе её.
По словам женщины, лучший секс у неё был в период с 45 по 55 лет.
"Самый лучший секс был с 45 до 55. В тот период у меня появился молодой человек, младше меня на 30 лет. Мы прекрасно провели с ним пять лет", — отметила предпринимательница.
"Мои друзья становятся все младше и младше. Но они со мной на "ты". Все за мной ухаживают и удивляются моей монстрской энергии. Мы приходим к 12 ночи, но они ломаются уже к двум. А я не ем после семи вечера, не сильно пью. Если музыка мне нравится, то она как наркотик. Я готова качать сколько угодно. Виски можно разбавлять льдом до верха", — добавила Хакамада.
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