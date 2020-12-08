Актриса Рената Литвинова рассказала, что заразилась коронавирусной инфекцией.

"Едва завершив монтаж разговора с актерами, учителями, врачами, даже с моей мамой, — как важно беречь друг друга, — я тут же заболела COVID-19 и теперь боюсь еще больше за всех наших возрастных любимых: за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных", — написала артистка в Instagram.