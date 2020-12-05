Врач объяснила, чем грозит для Алибасова передозировка "Виагрой"

Увлечение молодыми женщинами обернулось для главного "нанайца" страны проблемами со здоровьем.

PR-директор продюсера группы "На-на" Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Каримович попал в больницу.

Возможной причиной госпитализации шоумена стала передозировка "Виагрой". На эту догадку медиков навело то, что в квартире продюсера обнаружены пустые упаковки от средства для повышения потенции.

Врач Наталья Гаврилюк в беседе с журналистами Пятого канала объяснила, чем опасна передозировка "Виагрой".

По словам медика, Виагра в комплексе с другими медицинскими препаратами, понижающими давление, может спровоцировать "необратимую гипотензию".

Наталья Гаврилюк отметила, что такие эксперименты особенно опасны для людей в возрасте.