Увлечение молодыми женщинами обернулось для главного "нанайца" страны проблемами со здоровьем.
PR-директор продюсера группы "На-на" Вадим Горжанкин рассказал, что Бари Каримович попал в больницу.
Возможной причиной госпитализации шоумена стала передозировка "Виагрой". На эту догадку медиков навело то, что в квартире продюсера обнаружены пустые упаковки от средства для повышения потенции.
Врач Наталья Гаврилюк в беседе с журналистами Пятого канала объяснила, чем опасна передозировка "Виагрой".
По словам медика, Виагра в комплексе с другими медицинскими препаратами, понижающими давление, может спровоцировать "необратимую гипотензию".
Наталья Гаврилюк отметила, что такие эксперименты особенно опасны для людей в возрасте.
"Последствия плохие для головного мозга, который в этот момент страдает из-за снижения поступления кислорода, страдают почки. В целом может возникнуть так называемый шок — резкое падение артериального давления", — объяснила врач.
Ещё недавно Панин грелся на ласковом солнышке Испании, а теперь с удивлением оглядывает просторы заснеженной родины.