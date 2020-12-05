Актёр решил вести здоровый образ жизни.

Гоша Куценко всерьёз озаботился сохранением собственного здоровья. Артист рассказал, что получил немало травм, когда выполнял трюки на съёмочных площадках.

Попытки заниматься спортом, по мнению Куценко, при его проблемах со спиной могут навредить.

"Вот во время карантина мы с семьёй жили за городом. И я каждый день проходил по 15 километров. Был уверен, что такие прогулки мне пойдут на пользу. И даже при сильной боли продолжал свой путь. Но с моей травмой бедра и спины нельзя было так себя перегружать, я сделал только хуже", — объяснил Куценко в интервью 7days. ru.