Лаврентьев вспомнил, как выгонял Дрожжину и Цивина с похорон Хуциева

Репутация супругов, которые позиционировали себя как благотворители, спасающие одиноких артистов от нищеты, рухнула в одночасье после скандала с вдовой Баталова.

После того, как тайные дела пары всплыли наружу, один за другим стали раздаваться голоса тех, кто давно обратил внимание на подозрительное поведение Дрожжиной и Цивина.

Зампредседатель Союза кинематографистов Клим Лаврентьев рассказал в эфире передачи "Пусть говорят", что супруги были частыми гостями в Союзе кинематографистов и в Доме ветеранов сцены. Там они с сочувствием обрушивались на одиноких артистов, имеющих дорогие квартиры в престижных районах Москвы.

"Это одинокие люди — актёры, режиссёры, операторы, монтажники. Они жили в доме ветеранов годами, десятилетиями. При этом у каждого квартиры на Кутузовском проспекте и в других хороших районах Москвы. Понимаете, Цивин и Дрожжина — это падальщики, которых интересует только нажива", — объяснил Лаврентьев в эфире программы "Пусть говорят".

Лаврентьев рассказал, что чета дожидалась, когда на солидных мероприятиях гас свет, тогда они спешили занять VIP-места.

Представитель Союза кинематографистов поведал, как однажды ему приходилось выгонять Наталью Дрожжину и Михаила Цивина с похорон Марлена Хуциева. Всех попросили покинуть помещение, в зале разрешили остаться только близким родственникам усопшего. Супруги решили, что имеют право остаться. Лаврентьеву с трудом удалось их выпроводить с траурной церемонии.