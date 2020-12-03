Старую истину о том, что мужчины ищут жён, похожих на своих матерей, наглядно продемонстрировал супруг Леры Кудрявцевой.
Хоккеист Игорь Макаров поздравил маму с Днём матери, опубликовав в "Инстаграме" снимок своей любимой родительницы.
Подписчикам спортсмена на секунду показалось, что 33-летний мужчина стоит рядом с супругой Лерой Кудрявцевой. При пристальном рассмотрении фолловеры поняли, что рядом с Игорем его мама.
Поклонников звёздной четы позабавило внешнее сходство Натальи Макаровой и Леры Кудрявцевой.
Проницательные подписчики обратили внимание на схожесть типажей двух ярких и привлекательных женщин. Они обе блондинки с хорошей фигурой. Наталья придерживается здорового образа жизни, систематически занимается спортом.
49-летняя Лера Кудрявцева тоже всегда отлично выглядит, восхищая поклонников неувядаемой красотой.
И Армения, и Белоруссия - бывшие части "великого СССР" очень сильно завязанные в политэкономическом плане на Россию. "Отвязать" их будет очень сложно...