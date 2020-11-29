В гостях у писателя и журналиста Дмитрия Быкова побывал Семён Слепаков.
Дмитртий Быков, который сам давно отказался от употребления алкоголя, высказался по поводу негативного влияния спиртсодержащих напитков на настроение и работоспособность.
Семён Слепаков согласился с тем, что от алкоголя следует воздержаться, если на следующий день запланирована работа. При этом он сказал, что не отказывается от употребления спиртных напитков совсем.
Юморист объяснил, что ведёт себя неагрессивно, когда выпьет.
"Когда пью из меня не вылезает такое говно, которое всем доказывает что-то, бьет по мордам. Я, максимум, могу весело хулиганить", — объяснил шоумен на YouTube-канале ЖЗЛ.
Арман Бошян рассказал, что происходит в Армении после потери Карабаха, почему ни оппозиционеры и ни хозяева Пашиняна не хотят устранять его в данный момент. Что он должен сделать ещё?