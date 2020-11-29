Семён Слепаков объяснил, как алкоголь влияет на его поведение

В гостях у писателя и журналиста Дмитрия Быкова побывал Семён Слепаков.

Дмитртий Быков, который сам давно отказался от употребления алкоголя, высказался по поводу негативного влияния спиртсодержащих напитков на настроение и работоспособность.

Семён Слепаков согласился с тем, что от алкоголя следует воздержаться, если на следующий день запланирована работа. При этом он сказал, что не отказывается от употребления спиртных напитков совсем.

Юморист объяснил, что ведёт себя неагрессивно, когда выпьет.