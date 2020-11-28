"Коронакризис" заставил Борщёву откупорить кубышку со сбережениями

Звезда "Камеди вумен" с тоской вспоминает те золотые времена, когда ей удавалось хорошо зарабатывать.

Пандемия перекрыла все доходы комедийной актрисы, поэтому ей пришлось покуситься на свои сбережения.

Сейчас она не зарабатывает, а только тратит то, что раньше сумела отложить на "чёрный день".

"Конечно, сейчас нам, артистам, всё очень непросто. К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к её опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись", — рассказала юмористка в интервью "Собеседнику".

Борщёва объяснила, что для комфортной жизни ей и её семье требуется около полумиллиона рублей в месяц.

Артистка уверена, что если пандемия продлится ещё два-три года, шоу-бизнес окажется в катастрофическом положении.