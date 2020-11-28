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"Коронакризис" заставил Борщёву откупорить кубышку со сбережениями

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда "Камеди вумен" с тоской вспоминает те золотые времена, когда ей удавалось хорошо зарабатывать.

"Коронакризис" заставил Борщёву откупорить кубышку со сбережениями

Пандемия перекрыла все доходы комедийной актрисы, поэтому ей пришлось покуситься на свои сбережения.

Сейчас она не зарабатывает, а только тратит то, что раньше сумела отложить на "чёрный день".

"Конечно, сейчас нам, артистам, всё очень непросто. К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к её опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись", — рассказала юмористка в интервью "Собеседнику".

Борщёва объяснила, что для комфортной жизни ей и её семье требуется около полумиллиона рублей в месяц.

Артистка уверена, что если пандемия продлится ещё два-три года, шоу-бизнес окажется в катастрофическом положении.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Надежда Яковлева
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