Звезда "Камеди вумен" с тоской вспоминает те золотые времена, когда ей удавалось хорошо зарабатывать.
Пандемия перекрыла все доходы комедийной актрисы, поэтому ей пришлось покуситься на свои сбережения.
Сейчас она не зарабатывает, а только тратит то, что раньше сумела отложить на "чёрный день".
"Конечно, сейчас нам, артистам, всё очень непросто. К счастью, у меня есть подушка безопасности, которая позволяет пока сильно не волноваться. Чувствую, что скоро могу приступить к её опустошению. Потому как все спектакли с моим участием, которые были запланированы, отменились или перенеслись", — рассказала юмористка в интервью "Собеседнику".
Борщёва объяснила, что для комфортной жизни ей и её семье требуется около полумиллиона рублей в месяц.
Артистка уверена, что если пандемия продлится ещё два-три года, шоу-бизнес окажется в катастрофическом положении.
Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.