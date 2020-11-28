Юлианна Караулова рассказала о стычке с Бузовой

Инцидент произошёл, когда певица вела церемонию награждения музыкальной премии.

Всё проходило гладко, пока на сцену не вышла Ольга Бузова.

Поющая ведущая приготовила длинную речь, в которой выражала благодарность тем, кто в неё верит и поддерживает. Ольга несколько затянула с выступлением.

Организаторы стали давать Юлианне знаки, объясняя, что долгая речь участницы нарушает хронометраж мероприятия.

Ведущая попробовала остановить выступление Бузовой, однако той не понравилось то, что её перебивают.

Звезда экрана объяснила Карауловой, что перебивать людей нельзя. После назидательных слов Ольга закончила свою речь, отметив, что победителям нужно дать возможность высказаться.

На этот незначительный инцидент обратили внимание хейтеры, которые растиражировали данную историю в Сети.

Юлианна Караулова объяснила, что её отношения с Ольгой Бузовой не испортились. Они продолжают общаться, напрочь забыв о том случае.