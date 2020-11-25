Илья Авербух рассказал о романе с "папиной дочкой"

Знаменитый фигурист довольно осторожно высказывается о своих отношениях со звездой сериала нулевых.

Папарацци "вывели на чистую воду" роман Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, когда влюблённые отдыхали в курортном местечке.

Парочка пришла на передачу "Вечерний Ургант". Там сдержанный Авербух нехотя сделал свои отношения с 25-летеней артисткой достоянием общественности.

Лиза Арзамасова не скрывала женское счастье, искренне восхищаясь своим 46-летним избранником.

В интервью журналисту Василию Конову на его YouTube-канале Илья Изяславич высказал надежду на то, что романтические отношения с Лизой будут продолжительными. Он отметил, что с девушкой его связывают нежные и глубокие чувства.

Сама же Лиза Арзамасова заставила думать подписчиков, что Авербух сделал ей предложение. На эти мысли фолловеров навело кольцо с бриллиантом на пальце актрисы, которое поклонники Елизаветы приняли за помолвочное.