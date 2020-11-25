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Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Юмористка описала свой кошмарный сон.

Елена Воробей устроилась кассиром в супермаркет

Артистка Елена Воробей примерила на себя роль кассира супермаркета. После резонансных высказыванию на тему бедствующих артистов на юмористку набросились хейтеры.

Артистка решила поиронизировать над рекомендацией Михаила Боярского, который посоветовал артистам менять работу на период пандемии.

Елена Яковлевна смоделировала подобную ситуацию в комической миниатюре.

В интернет-вайне Воробей предстала в образе сотрудницы супермаркета. Артистка сосредоточенно пробивала товар на кассе до тех пор, пока её не узнала одна из покупательниц.

— Воробей, что ли?
— Допустим.
— Наконец, и вы, дармоеды, делом занялись. Много вас здесь таких?
— Да не очень, я на кассе, Валера Меладзе молочку разгружает. Наташа Королёва полы моет.
— А Дубовицкая?
— Дубовицкая сейчас на собеседовании. Еще не факт, что возьмут — всё-таки возраст.

После этого артистка в ужасе просыпается в своей постели. Она долго не может прийти в себя после кошмара.

"Жуть, приснится же такое!" — восклицает Воробей.

"Да, Леночка, тебе страшно стало. А мы живем на 12 т. р., работая в домах культуры. Так что прости, мне тебя не жалко", — написала подписчица под видео в Instagram-аккаунте артистки.

Автор: Елена Былкина, Редактор: Ольга Алексеева
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