Дочь Лепса представила отцу своего избранника

36-летняя дочь исполнителя наконец-то обрела своё личное счастье.

Наследница Григория Лепса Инга Лепсверидзе долгое время оставалась одна.

Певец объяснял, что не выдвигает по отношению к избранникам дочери каких-то сверхъестественных требований.

Единственным условием звёздного папы было то, чтобы претендент на руку и сердце любимой дочурки был самостоятельным и обеспеченным человеком.

Похоже, Инге удалось найти свой идеал. Она представила отцу режиссёра Михаила Плутахина, выпускника школы-студии МХАТ. По словам Инги, Григорий Викторович благосклонно принял её выбор.

С возлюбленным у девушки много общего. Они увлекаются кинематографом.

Инга Лепсверидзе пишет сценарии для кинокартин и театральных постановок.

Дочь именитого исполнителя мечтает открыть свою школу актёрского мастерства.