36-летняя дочь исполнителя наконец-то обрела своё личное счастье.
Наследница Григория Лепса Инга Лепсверидзе долгое время оставалась одна.
Певец объяснял, что не выдвигает по отношению к избранникам дочери каких-то сверхъестественных требований.
Единственным условием звёздного папы было то, чтобы претендент на руку и сердце любимой дочурки был самостоятельным и обеспеченным человеком.
Похоже, Инге удалось найти свой идеал. Она представила отцу режиссёра Михаила Плутахина, выпускника школы-студии МХАТ. По словам Инги, Григорий Викторович благосклонно принял её выбор.
С возлюбленным у девушки много общего. Они увлекаются кинематографом.
Инга Лепсверидзе пишет сценарии для кинокартин и театральных постановок.
Дочь именитого исполнителя мечтает открыть свою школу актёрского мастерства.
Бывшая жена Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская побывала в салоне красоты и изменила причёску после смерти экс-мужа.