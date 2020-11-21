Почему-то многочисленная женская орда увидела в Симоне Юнусовой ненавистый портрет подлой свекрови, которая не даёт сыну строить личную жизнь.
Мама известного рэпера действительно играет в жизни сына важную роль. Из родительницы шоумена она превратилась в медийную персону.
У Симоны в Instagram набралось уже 2,9 миллиона подписчиков. Её уже можно считать успешным блогером России.
Женщина позиционирует себя как простая бабушка. Свои посты в социальных сетях она посвящает воспитанию внучки Алисы, дочери Тимура Юнусова и Алёны Шишковой.
Периодически Симона Яковлевна подвергается яростным атакам хейтеров из числа женщин с неудавшейся личной жизнью. Они обвиняют маму Тимати в том, что она разрушила два брака сына.
В ответ на эти упрёки Юнусова неизменно призывает подписчиков быть добрее.
"Ребята, я поражаюсь такому количеству агрессивных комментариев, высосанных из пальца! Я понимаю, что время сейчас не самое простое, всех пугает неизвестность. Когда животным угрожает опасность, они нападают и грызут, но мы же люди! Знаю, что эта агрессия на жизнь, а я просто случайно оказалась мишенью", — написала Симона Яковлевна в своём микроблоге.
Актриса, которая, по слухам, успешно справляется с онкологическим заболеванием, возможно, приняла участие в съёмках телевизионной программы.