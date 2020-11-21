Маму Тимати атаковали разъярённые невестки и жёны

Почему-то многочисленная женская орда увидела в Симоне Юнусовой ненавистый портрет подлой свекрови, которая не даёт сыну строить личную жизнь.

Мама известного рэпера действительно играет в жизни сына важную роль. Из родительницы шоумена она превратилась в медийную персону.

У Симоны в Instagram набралось уже 2,9 миллиона подписчиков. Её уже можно считать успешным блогером России.

Женщина позиционирует себя как простая бабушка. Свои посты в социальных сетях она посвящает воспитанию внучки Алисы, дочери Тимура Юнусова и Алёны Шишковой.

Периодически Симона Яковлевна подвергается яростным атакам хейтеров из числа женщин с неудавшейся личной жизнью. Они обвиняют маму Тимати в том, что она разрушила два брака сына.

В ответ на эти упрёки Юнусова неизменно призывает подписчиков быть добрее.