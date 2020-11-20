Пелагея хочет отсудить у бывшего мужа $5 млн

Бракоразводный процесс певицы и хоккеиста длится уже полгода.

Пелагея и Иван Телегин не могут поделить имущество.

Предметом спора, как сообщает портал ФАН, стала недвижимость, приобретённая в браке.

Пелагея претендует на квартиру в центре Москвы, стоимость которой оценивается в 85 миллионов рублей. У бывших супругов есть также загородный дом стоимостью около 50 миллионов рублей. Певица утверждает, что квартиру ей подарила мама, а дом она строила сама. Телегин уверяет, что его экс-супруга говорит неправду.

Юрист исполнительницы требует, чтобы суд разделил деньги, которые хранятся на банковских счетах, поровну между супругами.

Пелагея не забыла указать в перечне совместно нажитого имущества ювелирные украшения и бытовую технику.

"Пелагея делит все вплоть до мелочей — украшения, бытовую технику… Складывается впечатление, что ее задача — оставить Телегина без копейки", — объяснил приятель хоккеиста.

В обшей сложности имущество, на которое претендует исполнительница русских народных песен и романсов, оценивается в сумму от двух до пяти миллионов долларов.