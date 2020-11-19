Лоза требует от Шнурова извинений, можно в стихотворной форме

Автор хита "Плот" объяснил, почему подал в суд на Шнурова.

Юрий Лоза рассказал, что не склонен вступать с Сергеем Шнуровым в полемику, однако его адвокат пожелал призвать лидера группы "Ленинград" к ответу за матерное стихотворение, посвященное Лозе.

Юрий Эдуардович объяснил, что юрист Глеб Шумилов выступил инициатором судебного иска в адрес Сергея Шнурова. Адвокат усмотрел в стихотворном творчестве музыканта прямое оскорбление человека, интересы которого он представляет.

Защищать честь и достоинство Лозы адвокат намерен, прибегнув к защите российского законодательства.

Юрий Лоза сказал, что его представитель уже провёл лингвистическую экспертизу стихотворения Шнурова и вооружился неоспоримыми доказательствами против лидера "Группы Ленинград".

"Это было бы интересно — если ответчик горазд оскорблять в стихотворной форме, почему бы так же не извиниться", — прокомментировал свою позицию адвокат Юрия Лозы Глеб Шумилов в интервью изданию "Газета.Ru".

Юрист объяснил, что в суде он от имени Юрия Лозы потребует от Сергея Шнурова публичных извинений в адрес своего нанимателя. Также представитель музыканта потребует у Шнурова компенсацию морального вреда.