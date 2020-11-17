Последние годы сын знаменитого певца Олега Газманова Родион работал финансовым аналитиком в строительной компании.
Однако Газманов-младший решил отказаться от бизнеса, чтобы попробовать себя в творчестве. Недавно у него вышел альбом "Что такое любовь?". Родион признался, что не жалеет о решении полностью сменить род деятельности, однако отец относился к его решению негативно.
"Отец отнесся со скепсисом, который продлился ровно до попадания первой песни в национальные чарты", — отметил сын Газманова.
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