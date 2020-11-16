Волочкова порадовала поклонников очередным шпагатом

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова в очередной раз продемонстрировала подписчикам своего инстаграм свой знаменитый шпагат.

На этот раз светская львица выполнила его "на мужчине":

instagram volochkova_art

"Поддержка выходного дня.💃 В руках любимого всегда надежно.😉", - прокомментировала кадр Волочкова.

Кто же такой этот "любимый"? - продолжают гадать поклонники балерины, ибо лица его на фото не видно.

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