Дана Борисова предположила, кем может быть бойфренд Волочковой

Игра в таинственного возлюбленного, которую устроила Волочкова на своей странице в Instagram, не понравилась Дане Борисовой.

Борисова, у которой с Волочковой наблюдается давняя вражда, высказалась по поводу нового бойфренда балерины.

Телеведущая резко прокомментировала попытки Волочковой изображать счастливую личную жизнь. Она пренебрежительно отнеслась к намёкам танцовщицы на возможный скорый брак с возлюбленным.

Борисова предположила, что балерина просто делает постановочные кадры.

"Это просто какая-нибудь очередная фотография из интернета. Нет там никакого бойфренда!" — заявила телеведущая.

Дана также не исключает, что на роль бойфренда Волочкова взяла садовника или просто того, кто проходил мимо.