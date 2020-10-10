Игра в таинственного возлюбленного, которую устроила Волочкова на своей странице в Instagram, не понравилась Дане Борисовой.
Борисова, у которой с Волочковой наблюдается давняя вражда, высказалась по поводу нового бойфренда балерины.
Телеведущая резко прокомментировала попытки Волочковой изображать счастливую личную жизнь. Она пренебрежительно отнеслась к намёкам танцовщицы на возможный скорый брак с возлюбленным.
Борисова предположила, что балерина просто делает постановочные кадры.
"Это просто какая-нибудь очередная фотография из интернета. Нет там никакого бойфренда!" — заявила телеведущая.
Дана также не исключает, что на роль бойфренда Волочкова взяла садовника или просто того, кто проходил мимо.
Россия как слабейшее звено империалистического лагеря нервно реагирует на происходящие мировые процессы, чем более устойчивые Евросоюз и Япония. Слабейшее звено оказалось перед судьбоносным вопросом выбора идеологии будущего, картины мира для своего народа.