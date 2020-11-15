Недавно в Сети появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк планирует возвращение в публичную жизнь.
Артистка якобы в ближайшем будущем станет гостьей шоу с Андреем Малаховым, где раскроет все подробности своего заболевания. Однако клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина опасается за эмоциональное состояние актрисы из-за большого количества слухов об изменах её мужа.
"Одно время в светской тусовке усиленно ползли слухи об интрижках Петра Чернышова при лежачей звездной супруге. Многие в кулуарах шептались, что Настя уже не жилец, а Петя со своими сексуальными аппетитами не прочь развлечься", — утверждает специалист.
"Я переживаю, что, выйдя в свет, Заворотнюк может получить много лишней тяжелой информации, которая послужит серьезным ударом по ее неокрепшей психике. Скорее всего, она столкнётся с известиями от "доброжелателей" об адюльтерах супруга. Насколько эта информация правдива, никто не знает, а ее влияние вызовет тяжелую травму в душе актрисы", — добавила психолог.
Вчера состоялись похороны ведущего передач "ДНК" и "Звёзды сошлись", который потерпел крушение на своём легкомоторном самолёте Piper Sport в Подмосковье 7 ноября.