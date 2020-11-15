Как Анастасия Заворотнюк может отреагировать на слухи об изменах мужа

Недавно в Сети появились сообщения о том, что Анастасия Заворотнюк планирует возвращение в публичную жизнь.

Артистка якобы в ближайшем будущем станет гостьей шоу с Андреем Малаховым, где раскроет все подробности своего заболевания. Однако клинический психолог и сексолог Елена Перелыгина опасается за эмоциональное состояние актрисы из-за большого количества слухов об изменах её мужа.