Тодоренко "тихонечко плачет", наблюдая за супругом

В передаче "Вечерний Ургант" Регина Тодоренко рассказала, как относится к участию супруга в шоу "Ледниковый период".

Регина Тодоренко сама участвует в ледниковом шоу и даже конкурирует с супругом за победу.

Супругам подобрали первоклассных партнёров. Влад Топалов изображает на льду страсть и любовь с фигуристкой Еленой Ильиной. Тодоренко разучивает танцевальные номера с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым.

По словам ведущей, муж сразу предупредил её о том, что в шоу будут пикантные сцены, и призвал супругу смириться с этим и не ревновать к партнёрше по льду.

Тодоренко призналась, что внешне следует рекомендации супруга, однако иногда может всплакнуть по-женски.

"Я не ревную, просто тихонечко плачу дома, когда пересматриваю видео… Они такие страстные, зажигательные, темпераментные", — объяснила ведущая "Орла и решки" в эфире Первого канала.

При этом Тодоренко сказала, что болеет за победу супруга и не расстроится, если он обойдёт её на ледовом шоу.