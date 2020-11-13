Продюсер "Ласкового мая" объявил о том, что прощается с холостяцкой жизнью.
Избранница Разина, фотографию с которой он разместил в Сети, существенно моложе своего будущего супруга.
Из своей новой женитьбы Андрей Разин сделал что-то похожее на PR-акцию.
Исполнитель раньше скрывал своих возлюбленных, однако теперь он долго подготавливал публику к знакомству со своей новой пассией. Разин умело интриговал общественность.
Теперь продюсер заявил, что нашёл "любовь всей своей жизни". Разин сказал, что свадьба состоится в следующем году.
"Все состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по России. Мои артисты меня поддержат. Теперь у меня будет супруга из Украины", — объяснил продюсер.
Интернет-пользователи заметили, что избранница Разина, которую зовут Ольга, очень напоминает Ольгу Бузову на заре её звёздной карьеры.
"Да это же Ольга Бузова времён начала Дома-2!" — острят в Сети.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.