Да это же Ольга Бузова! Разин показал фото невесты

Продюсер "Ласкового мая" объявил о том, что прощается с холостяцкой жизнью.

Избранница Разина, фотографию с которой он разместил в Сети, существенно моложе своего будущего супруга.

Из своей новой женитьбы Андрей Разин сделал что-то похожее на PR-акцию.

Исполнитель раньше скрывал своих возлюбленных, однако теперь он долго подготавливал публику к знакомству со своей новой пассией. Разин умело интриговал общественность.

Теперь продюсер заявил, что нашёл "любовь всей своей жизни". Разин сказал, что свадьба состоится в следующем году.

"Все состоится в одном из городов, где пройдут гастроли "Дискотеки "Союз". Мы сделаем большой свадебный тур по России. Мои артисты меня поддержат. Теперь у меня будет супруга из Украины", — объяснил продюсер.

Интернет-пользователи заметили, что избранница Разина, которую зовут Ольга, очень напоминает Ольгу Бузову на заре её звёздной карьеры.