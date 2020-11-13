Стас Пьеха бросил занятия спортом из-за COVID-19

Финалист "Фабрики звёзд-4" боится перегружать организм после болезни.

Стас Пьеха не избежал заражения "чумой нашего времени". Певец справился с недугом, однако иммунитет исполнителя по-прежнему уязвим.

Восстанавливаться после коронавируса Пьеха решил с помощью упражнений для дыхания.

"Я начал выполнять дыхательную гимнастику Стрельниковой", — объяснил Стас.

Также он поддерживает ослабленный организм, принимая витамины и специальные добавки.

От спорта артисту временно пришлось отказаться, так как физические нагрузки пока нежелательны.

"Сейчас я делаю лишь гимнастику в домашних условиях", — объяснил Пьеха.

COVID-19 не повлиял на голос певца, который уверен, что скоро сможет опять выступать с концертами.