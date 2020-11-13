Финалист "Фабрики звёзд-4" боится перегружать организм после болезни.
Стас Пьеха не избежал заражения "чумой нашего времени". Певец справился с недугом, однако иммунитет исполнителя по-прежнему уязвим.
Восстанавливаться после коронавируса Пьеха решил с помощью упражнений для дыхания.
"Я начал выполнять дыхательную гимнастику Стрельниковой", — объяснил Стас.
Также он поддерживает ослабленный организм, принимая витамины и специальные добавки.
От спорта артисту временно пришлось отказаться, так как физические нагрузки пока нежелательны.
"Сейчас я делаю лишь гимнастику в домашних условиях", — объяснил Пьеха.
COVID-19 не повлиял на голос певца, который уверен, что скоро сможет опять выступать с концертами.
Вина за развал экономики Украины и Литвы лежит не только на местных политиках, но и на их избирателях, считает эксперт Василий Колташов.