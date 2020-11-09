Федосеева-Шукшина уличила Алибасова в измене

Ранее стало известно, что Лидия Федосеева-Шукшина решила расторгнуть брак с Бари Алибасовым.

Адвокат продюсера сообщил, что его клиент сейчас "определяется с позицией" по этому вопросу. Примечательно, что причиной для развода стала измена Алибасова с новой помощницей.

Федосеева-Шукшина больше не в силах терпеть измены от Алибасова. Сама актриса отметила, что с большим уважением и любовью относится к своему мужу.