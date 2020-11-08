Недавно стало известно, что Михаила Ефремова этапируют в колонию, где он будет отбывать наказание.
Новость удивила не только поклонников актёра, но и застала врасплох его близких и родственников, поскольку он хотел остаться в составе хозотряда столичного СИЗО.
Однако руководство изолятора решило "избавиться" от артиста из-за излишнего внимания со стороны прессы и правозащитников.
"Решение принимало руководство изолятора. Ситуация примерно такая же, как когда-то с Кокориным и Мамаевым. Было сказано: "Если не отправим, то с него не слезут — и журналисты, и ОНК". В общем, создавал лишние проблемы. К Ефремову отнеслись крайне избирательно, хотя по всем правилам он подходил для работы в хозотряде, и мог там спокойно остаться", — сообщил "СтарХит" со ссылкой на источник.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.