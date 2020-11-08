Ефремов "создавал проблемы" московскому СИЗО

Недавно стало известно, что Михаила Ефремова этапируют в колонию, где он будет отбывать наказание.

Новость удивила не только поклонников актёра, но и застала врасплох его близких и родственников, поскольку он хотел остаться в составе хозотряда столичного СИЗО.

Однако руководство изолятора решило "избавиться" от артиста из-за излишнего внимания со стороны прессы и правозащитников.