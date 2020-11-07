Недавно Марина Ким родила третьего ребёнка, однако роды проходили не совсем традиционно из-за того, что телеведущая заболела коронавирусом перед рождением сына.
За день до родов Ким сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Для достоверности она прошла ещё несколько тестирований, которые подтвердили диагноз.
Роды проходили в изолированном боксе, а ребёнка сразу отделили от матери, чтобы исключить вероятность заражения.
"Мы справились с этой ситуацией, и я надеюсь, что мой рассказ поможет тем, кто сейчас находится в трудной ситуации или болеет, а также беременным женщинам и людям, у кого болеют родственники! Держитесь! Сил вам! Очень страшно и появляется паника от неизвестности и непонимания способностей вируса и человеческого организма. Верьте в себя! Обращайтесь за помощью!" — написала Ким в Instagram.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.