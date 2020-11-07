Марина Ким заболела коронавирусом за один день до родов

Недавно Марина Ким родила третьего ребёнка, однако роды проходили не совсем традиционно из-за того, что телеведущая заболела коронавирусом перед рождением сына.

За день до родов Ким сдала тест на коронавирус, который показал положительный результат. Для достоверности она прошла ещё несколько тестирований, которые подтвердили диагноз.

Роды проходили в изолированном боксе, а ребёнка сразу отделили от матери, чтобы исключить вероятность заражения.