Солист группы System of a Down сочиняет песни о Карабахе

Творчество американского музыкального коллектива посвящается вооруженному конфликту в Нагорном Карабахе.

Именно война вдохновила музыканта армянского происхождения Сержа Танкяна снова писать песни после 15-летнего перерыва.

Его песни под названием "Защитите Землю" и "Геноцид Гуманоидов" осуждают коррупционные режимы Алиева и Эрдогана. Серж называет конфликт геноцидом в отношении человечества и дикой природы.

По убеждению лидера известной группы, Баку и Анкара воспользовались неразберихой, связанной с коронавирусом, чтобы захватить чужие территории.

"Мы здесь, чтобы защитить нашу землю, нашу культуру и нашу страну. Сейчас не время закрывать глаза", — высказал свою позицию Танкян в Facebook.

Доходы с песен, по словам музыканта, будут направлены во всеармянский фонд "Айастан", оказывающий помощь пострадавшим в Карабахе.