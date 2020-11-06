Пригожин назвал запись, где ругают Валерию, сплетнями завистников

Иосиф Пригожин снисходительно отнёсся к женской слабости перемывать косточки коллегам.

СМИ растиражировали запись, на котором женщина, голос которой похож на голос Любови Успенской, позволяет себе критичные высказывания в адрес певицы Валерии.

Перемежая слова нецензурной лексикой, неизвестная говорит, что публика потеряла интерес к Валерии, которая будто бы намеревается выступать в концертном зале "Альберт-холл" в столице Великобритании.

Пригожин отреагировал на запись, которая нашла широкое обсуждение в Сети.

Иосиф Игоревич объяснил, что относится к подобным высказываниям, как к сплетням завистников и бабским кухонным разговорам. Продюсер объяснил, чтобы выступать на сцене "Альберт-холла", недостаточно "топнуть ножкой".

Интернет-пользователи тоже не склонны воспринимать всерьёз запись с нелестными высказываниями в адрес Валерии.