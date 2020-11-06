Иосиф Пригожин снисходительно отнёсся к женской слабости перемывать косточки коллегам.
СМИ растиражировали запись, на котором женщина, голос которой похож на голос Любови Успенской, позволяет себе критичные высказывания в адрес певицы Валерии.
Перемежая слова нецензурной лексикой, неизвестная говорит, что публика потеряла интерес к Валерии, которая будто бы намеревается выступать в концертном зале "Альберт-холл" в столице Великобритании.
Пригожин отреагировал на запись, которая нашла широкое обсуждение в Сети.
Иосиф Игоревич объяснил, что относится к подобным высказываниям, как к сплетням завистников и бабским кухонным разговорам. Продюсер объяснил, чтобы выступать на сцене "Альберт-холла", недостаточно "топнуть ножкой".
Интернет-пользователи тоже не склонны воспринимать всерьёз запись с нелестными высказываниями в адрес Валерии.
"Нехорошо поступил тот, что обнародовал запись. Мало ли что мы говорим в частных беседах", — комментируют ситуацию фолловеры.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".