Дочь главной телесвахи страны объяснила, что конфликтовала с матерью, отстаивая своё право выглядеть не так, как все.
Двадцатилетняя Ольга Бухарова рассказала, что протестовала против диктата матери, заставляющей её носить юбки и длинные волосы. Сама же Ольга предпочитала брить голову, не носить лифчик и одеваться в удобные вещи.
Лариса Гузеева пыталась привить дочери любовь к женским образам, но безуспешно.
Девушка, подруги которой были классическими модницами, отчаянно сопротивлялась матери, желающей видеть её обычной девочкой, любящей платьица и юбочки.
Из-за вкусовых несовпадений, по признанию дочери Гузеевой, у неё с матерью доходило даже до драк.
"Я была фриком. Но мне было комфортно", — сказала Ольга.
Интернет-пользователи посочувствовали дочке телеведущей.
"Если бы у меня была такая мать, я бы тоже с ней дрался", — комментируют признание девушки в Сети.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".