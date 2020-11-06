Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Американские каналы отказались транслировать речь Трампа
Виталий Зверев: Коронавирус есть у многих животных
Пушков: если выиграет Байден, не исключена новая холодная война
Трамп: по "законным голосам" я победил
Турецкий гамбит: Эрдоган хочет построить новую империю?
"Калашников" представил гражданскую версию винтовки MR1
В Словении ковид-диссидентов разогнали водомётами
3300-летние бронзовый меч и топор нашёл грибник в Чехии
Танк Т-72Б3 прошёл военную приёмку после модернизации

Дочь Гузеевой рассказала о конфликтах с матерью

Дочь главной телесвахи страны объяснила, что конфликтовала с матерью, отстаивая своё право выглядеть не так, как все.

Дочь Гузеевой рассказала о конфликтах с матерью

Двадцатилетняя Ольга Бухарова рассказала, что протестовала против диктата матери, заставляющей её носить юбки и длинные волосы. Сама же Ольга предпочитала брить голову, не носить лифчик и одеваться в удобные вещи.

Лариса Гузеева пыталась привить дочери любовь к женским образам, но безуспешно.

Девушка, подруги которой были классическими модницами, отчаянно сопротивлялась матери, желающей видеть её обычной девочкой, любящей платьица и юбочки.

Из-за вкусовых несовпадений, по признанию дочери Гузеевой, у неё с матерью доходило даже до драк.

"Я была фриком. Но мне было комфортно", — сказала Ольга.

Интернет-пользователи посочувствовали дочке телеведущей.

"Если бы у меня была такая мать, я бы тоже с ней дрался", — комментируют признание девушки в Сети.

Последние материалы
"Калашников" представил гражданскую версию винтовки MR1
В Словении ковид-диссидентов разогнали водомётами
3300-летние бронзовый меч и топор нашёл грибник в Чехии
Танк Т-72Б3 прошёл военную приёмку после модернизации
Макрон призывает к пересмотру Шенгенского соглашения
Жительница Москва заказала убийство отца из-за квартиры
Китай закрывает границы из-за COVID. В том числе и для россиян
Глава МИД ФРГ призвал Трампа и Байдена "смириться" с итогами выборов
Facebook закрыл у себя группу сторонников Дональда Трампа
Самолёт "Уральских авиалиний" после вылета из Красноярска потерял трап
Популярное
Здоровье
Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова

Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".

Как не стать жертвой COVID - советы от доктора Мясникова
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
Новости футбола
"Лацио" подаст в суд на УЕФА после матча с "Зенитом"
США и Канада. Новости и аналитика
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Мир. Новости мира
ЕС одобрил санкции против Лукашенко: главное в списке
Игорь Буккер Самые страшные "концлагеря" - в Австралии Игорь Буккер Василий Амирджанов Праздновать народное единство пока готовы не все Василий Амирджанов Усам Оздемиров Окно в Европу через водородную энергетику Усам Оздемиров
Комментарии
"Страна идиотов": зоолог прокомментировала истребление норок в Дании
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Американист рассказал, удастся ли Трампу оспорить результаты выборов
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россияне не готовы заменить трудовых мигрантов
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Украина проводит учения по штурму и захвату Крыма
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
"Иначе будет плохо": западные ученые призвали срочно спасать демократию
Трамп против Байдена: кто побеждает на выборах президента США
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Премьер Словении поздравил Трампа с победой на выборах
Агата Муцениеце собралась выходить замуж
Что из себя представляют кредитные каникулы
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников