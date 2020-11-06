Дочь Гузеевой рассказала о конфликтах с матерью

Дочь главной телесвахи страны объяснила, что конфликтовала с матерью, отстаивая своё право выглядеть не так, как все.

Двадцатилетняя Ольга Бухарова рассказала, что протестовала против диктата матери, заставляющей её носить юбки и длинные волосы. Сама же Ольга предпочитала брить голову, не носить лифчик и одеваться в удобные вещи.

Лариса Гузеева пыталась привить дочери любовь к женским образам, но безуспешно.

Девушка, подруги которой были классическими модницами, отчаянно сопротивлялась матери, желающей видеть её обычной девочкой, любящей платьица и юбочки.

Из-за вкусовых несовпадений, по признанию дочери Гузеевой, у неё с матерью доходило даже до драк.

"Я была фриком. Но мне было комфортно", — сказала Ольга.

Интернет-пользователи посочувствовали дочке телеведущей.