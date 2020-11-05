Разведённая Ольга Кабо впервые появилась на публике

Брак актрисы распался после 11 лет совместной жизни.

Официально расторжение брака состоялось в конце октября. В день, когда суд вынес решение о разводе, экс-супруг Кабо бизнесмен Николай Разгуляев как раз праздновал 60-й день рождения.

В отличие от многих публичный персон, Кабо не стала делать из развода повода для самопиара.

Она отказалась комментировать причину расставания с мужем. Актриса в ответ на сочувствие подписчиков только написала в своей микроблоге о том, что она сильная.

Женщина появилась на презентации фильма "Подольские курсанты". Сопровождал актрису восьмилетний сын.

Журналисты отметили, что актриса отлично выглядит, находясь в хорошей физической форме.

В программе "Ты не поверишь" озвучили, что после развода с мужем-миллионером Кабо досталась московская квартира. Двухэтажный дом остался в собственности бывшего супруга Кабо. .