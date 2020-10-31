Певица, которая пела про "одиночество — сволочь" рассказала, как выступила в роли разлучницы.
Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что знала о том, что Анатолий Данилицкий женат, но не придала этому значения.
Вначале их отношения были уважительно-дружескими, однако скоро бизнесмен пригласил исполнительницу на курорт, где и завязался их роман, перетёкший в брак.
Только спустя годы Анастасия поняла, что поступила плохо. Оправдывало её только то, что Данилецкий уверял её, что давно не живет с супругой.
"Я увидела в нём офигенского мужчину, который мне нужен в данный момент. И как спонсор, и как любовник, и как всё остальное уже вместе", — рассказала Сланевская.
"Народный ультиматум" встряхнул протестную активность, но пока ни к чему осмысленному не привёл. Чего ждать дальше? Что делать Лукашенко, что делать оппозиции?