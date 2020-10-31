Певица Слава призналась, что увела мужа из семьи

Певица, которая пела про "одиночество — сволочь" рассказала, как выступила в роли разлучницы.

Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) призналась, что знала о том, что Анатолий Данилицкий женат, но не придала этому значения.

Вначале их отношения были уважительно-дружескими, однако скоро бизнесмен пригласил исполнительницу на курорт, где и завязался их роман, перетёкший в брак.

Только спустя годы Анастасия поняла, что поступила плохо. Оправдывало её только то, что Данилецкий уверял её, что давно не живет с супругой.