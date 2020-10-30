Карпович раздражённо ответила на вопросы о Прилучном

Звезда сериала "Папины дочки" навлекла на себя негатив общественности. Актрису стали называть разлучницей.

В Сети порадовались слухам о её расставании с Прилучным.

Грустные посты с философским подтекстом также навели интернет-пользователей на мысль о том, что Карпович и Прилучный разбежались после недолгого "конфетно-букетного" периода.

Злорадные хейтеры желали, чтобы Карпович сама подтвердила слухи о разрыве отношений с бывшим мужем Муцениеце.

На вопросы любопытных по поводу слухов о расставании с Прилучным Карпович ответила с холодной вежливостью, в которой проглядывает раздражение.

"На эту тему ничего не хочу комментировать. Спасибо большое за внимание!" — сказала Карпович.

Множатся слухи о том, что Прилучный собирается вернутся к Агате Муцениеце, у которой сейчас налаживается жизнь. Актриса получила роль в новом сериале. Снимок, на котором Агата изображена в обнимку с актером Марком Вдовиным, заставили поклонников актрисы говорить об их возможном романе.