Очередной объект сватовства начал давать ведущим программы советы.
Мужчина сказал, что формат передачи давно устарел и требует реформации.
Остроумие бессменных свах вступило в противоречие с мнением жениха, который колко отвечал на шутки в свой адрес.
Гузеева спросила, не он ли тот "диванный критик", который пишет гадости в социальных сетях по поводу передачи "Давай поженимся!". В ответ напористый жених посоветовал Ларисе Гузеевой не льстить себе, так как он уверен, что ведущая что-то попутала.
Розу Сябитову критически настроенный герой передачи обвинил в том, что она настраивает невест на извлечение из замужества финансовой выгоды.
Крикливым женщинам не удалось поставить на место зарвавшегося жениха, впрочем они позволили ему благополучно выбрать себе невесту и убраться с проекта подобру-поздорову.
В Кремле раздражены поведением Лукашенко. Источник пишут - Путин больше не общается с ним по телефону. В Минск постоянно летают чиновники, обсуждая "дележ" РБ.