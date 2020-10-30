Жених шоу "Давай поженимся!" позволил себе раскритиковать телесвах

Очередной объект сватовства начал давать ведущим программы советы.

Мужчина сказал, что формат передачи давно устарел и требует реформации.

Остроумие бессменных свах вступило в противоречие с мнением жениха, который колко отвечал на шутки в свой адрес.

Гузеева спросила, не он ли тот "диванный критик", который пишет гадости в социальных сетях по поводу передачи "Давай поженимся!". В ответ напористый жених посоветовал Ларисе Гузеевой не льстить себе, так как он уверен, что ведущая что-то попутала.

Розу Сябитову критически настроенный герой передачи обвинил в том, что она настраивает невест на извлечение из замужества финансовой выгоды.

Крикливым женщинам не удалось поставить на место зарвавшегося жениха, впрочем они позволили ему благополучно выбрать себе невесту и убраться с проекта подобру-поздорову.