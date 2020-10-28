Панин уверен, что ему "перекрыли кислород" из-за политических взглядов

Актёр рассказал, почему его не пускают на федеральные каналы.

Панин объяснил, что федеральные каналы страны занесли его в "чёрный список" по политическим причинам.

В интервью YouTube-шоу "Дайте сказать!" Алексей Панин рассказал, что именно его политические высказывания привели к тому, что на центральных каналах он стал "персоной нон грата".

Скандалы, по мнению Панина, только подогревали интерес к его личности.

"Им было нужно жёлтое и жареное. Все равно они были готовы платить, потому что понимали — это рейтинг", — сказал эпатажный актёр.

Не простили ему, по уверению Панина, только то, что он говорил нелицеприятные вещи о власти.

"Я не могу понять. Я не Боря Немцов, не Навальный, за мной нет никакой политической партии, движения. Какой я вред могу принести этой власти своим частным мнением? Я не призывал к насильственному свержению государственной власти, перевороту. Я просто говорил своё мнение об артистах, которые бегают на задних лапах в Кремль", — объяснил Панин.

Актёр не стал дальше развивать эту тему, и сказал, что пока он не произнёс ничего крамольного, следует перейти к более безопасной теме.