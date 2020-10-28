Собчак дразнит подписчиков тем, что купила новый iPhone

Журналистка похвасталась новой дорогой "игрушкой"

Собчак в своём Instagram-аккаунте выразила восхищение по поводу новой модели iPhone 12Pro.

Ведущая сделала селфи в зеркале с нового телефона, стоимость которого составляет около 90 тысяч рублей. Ксения поинтересовалась у подписчиков, как часто они меняют свой телефон на новый.

На этот призыв фолловеры ответили упрёком. Интернет-пользователи восприняли пост Собчак как издевательство над людьми, которые в условиях кризиса еле-еле сводят концы с концами.

"Знаете, Ксения, большинство людей живут на 15-18 тыс. руб, какие Айфоны?" — прокомментировали хвастливый пост журналистки в Сети. "В такое тяжёлое время, людям кушать нечего, а эта хвалится новым телефоном! Ну если уж купила, молча сидела бы!", — посоветовали подписчики Собчак.

Другие фолловеры разглядели в посте Собчак элементарную рекламу, вспомнив, как раньше Ксения рекомендовала другие марки телефонов

"Самсунг, видимо, не продлил свою рекламу", — съязвили в Сети. "А ещё мне помнится ты хаила айфон и писала про мега крутой корейский телефон, который у тебя был, и удивлялась, что все яблоки покупают", — подкололи ведущую другие пользователи.

Звёзды шоу-бизнеса, несмотря на свои жалобы на безработицу, в последнее время часто балуют себя дорогими приобретениями. Люксовые авто недавно приобрели Дима Билан и певица Слава.

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