Журналистка похвасталась новой дорогой "игрушкой"
Собчак в своём Instagram-аккаунте выразила восхищение по поводу новой модели iPhone 12Pro.
Ведущая сделала селфи в зеркале с нового телефона, стоимость которого составляет около 90 тысяч рублей. Ксения поинтересовалась у подписчиков, как часто они меняют свой телефон на новый.
На этот призыв фолловеры ответили упрёком. Интернет-пользователи восприняли пост Собчак как издевательство над людьми, которые в условиях кризиса еле-еле сводят концы с концами.
"Знаете, Ксения, большинство людей живут на 15-18 тыс. руб, какие Айфоны?" — прокомментировали хвастливый пост журналистки в Сети.
"В такое тяжёлое время, людям кушать нечего, а эта хвалится новым телефоном! Ну если уж купила, молча сидела бы!", — посоветовали подписчики Собчак.
Другие фолловеры разглядели в посте Собчак элементарную рекламу, вспомнив, как раньше Ксения рекомендовала другие марки телефонов
"Самсунг, видимо, не продлил свою рекламу", — съязвили в Сети.
"А ещё мне помнится ты хаила айфон и писала про мега крутой корейский телефон, который у тебя был, и удивлялась, что все яблоки покупают", — подкололи ведущую другие пользователи.
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