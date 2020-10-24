Транжирство и мотовство. Тимати купил кроссовки за два миллиона рублей

Рэпер побаловал себя дорогостоящей обновкой.

Музыкант не стесняется хвастаться своими приобретениями, которые кажутся простым людям настоящим транжирством.

Сорить деньгами Тимати умеет. На этот раз шоумен показал свою обувь, стоимость которой можно сравнить с ценой квартиры в городе российской провинции.

Кроссовки, которые Тимати купил за два миллиона рублей, вызвали неоднозначную реакцию подписчиков. Люди не понимают смысл таких трат.

Свой пост с фотографией, на которой он залез в "золотых" кроссовках с ногами на кресло, Тимати подписал в лучших традициях философского Instagram жанра.