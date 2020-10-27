Ещё одна актриса опубликовала интимную переписку с Тарзаном

У мужа Наташи Королёвой Сергея Глушко объявилась ещё одна любовница — актриса Ксения Чернова. Она опубликовала интимную переписку со стриптизёром, которая доказывает их близкие отношения.

Чернова рассказала, что познакомилась с Тарзаном на спектакле "Казанова", где он исполнял главную роль. Глушко попросил актрису дать ему несколько уроков техники речи. Уже через несколько месяцев между ними завязались любовные отношения, которые продлились полтора года.