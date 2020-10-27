Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Роспотребнадзор уточнил свои новые рекомендации по масочному режиму
Свищёв: "Интер" перед матчем с "Шахтёром" в незавидном положении"
Путин рассказал шутку о возникновении коронавируса
В Москве подвели итоги первой недели работы школ "на удаленке"
Иммунолог: многие меры от коронавируса создают иллюзию работы властей
Лыжник Устюгов обратился к журналистам, перепутавшим его с биатлонистом
В Антарктиде на острове Кинг-Джордж появились комары
Россия стала больше импортировать чеснока, имбиря и лимонов
"Формула-1" готовит рекордное количество гонок на сезон-2021

Ещё одна актриса опубликовала интимную переписку с Тарзаном

У мужа Наташи Королёвой Сергея Глушко объявилась ещё одна любовница — актриса Ксения Чернова. Она опубликовала интимную переписку со стриптизёром, которая доказывает их близкие отношения.

Чернова рассказала, что познакомилась с Тарзаном на спектакле "Казанова", где он исполнял главную роль. Глушко попросил актрису дать ему несколько уроков техники речи. Уже через несколько месяцев между ними завязались любовные отношения, которые продлились полтора года.

Последние материалы
Врач рассказал, почему некоторые люди не болеют коронавирусом
Ещё одна актриса опубликовала интимную переписку с Тарзаном
Разведка Швейцарии: Россия хочет действовать наравне с США
Наёмники в Карабахе — главная ошибка Турции
Психологи развеяли самые распространённые заблуждения о стрессе
"Краснодар — Спартак": судейский скандал и лидерство красно-белых
Роспотребнадзор уточнил свои новые рекомендации по масочному режиму
Шнуров рассказал, как россияне воспринимают больницы
Свищёв: "Интер" перед матчем с "Шахтёром" в незавидном положении"
Путин рассказал шутку о возникновении коронавируса
Популярное
Новости Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре

Белорусские выборы Запад не признал, несмотря на звонок Помпео - поэтому власть в РБ может перейти в руки премьер-министра. Для этого Лукашенко будет свергнут.

Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Российский шоу-бизнес
В Москве избили популярного актёра Владислава Манина на глазах жены
Мир. Новости мира
Партия Зеленского проиграла выборы. Что ждёт Украину?
Здоровье
Какие лекарства помогут не заболеть COVID-19 - список от Минздрава
Любовь Степушова Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана Любовь Степушова Василий Амирджанов Массмедиа купились на фейки белорусского журналиста Василий Амирджанов Усам Оздемиров У России две беды: коронавирус и выборы в США Усам Оздемиров
Комментарии
Вместо "звезд": "Единая Россия" сделает ставку на добрых людей
Карабах&Идлиб: о чём Путин предупредил Эрдогана
Крым может стать точкой начала Третьей мировой
Тихановская: сегодня мы начинаем общенациональную забастовку
Карабахский тупик — пат или мат?
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Прогноз неутешителен: перечислены главные угрозы миру в 2021 году
Карабахский тупик — пат или мат?
Не опускающий рук Ефремов будет дальше бороться за смягчение приговора
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Тихановская довольна стартом забастовки в Белоруссии
Лукашенко могут свергнуть уже в ноябре
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
Сенатор Ольга Ковитиди заразилась коронавирусом
Альтернативы Горбачёву — почему не получилось?
В Москве мужчина избил сотрудника полиции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников