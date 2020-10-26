Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Черно обвинила Ольгу Бузову в том, что она специально провоцирует её на негативные эмоции.
Недавно Черно приняла решение покинуть проект вместе с супругом и ребёнком. Затем она пришла на передачу "Бузова против Бородиной", где у неё случилась истерика.
"Оля, врешь ты все! Какое имеешь право говорить мне это! Тебе не стыдно?! Все вранье! Ты сейчас говоришь, что я якобы выдаю какую-то ложь за правду! Так что нагло лжешь именно ты! Мне не стыдно, мне все надоело!" — кричала Черно.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.