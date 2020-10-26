Саша Черно обвинила Ольгу Бузову во вранье

Бывшая участница проекта "Дом-2" Саша Черно обвинила Ольгу Бузову в том, что она специально провоцирует её на негативные эмоции.

Недавно Черно приняла решение покинуть проект вместе с супругом и ребёнком. Затем она пришла на передачу "Бузова против Бородиной", где у неё случилась истерика.