Ксения Бородина возмутилась происходящим в российских семьях

Ксения Бородина возмущена тем, что жители России не обращают внимание на ужас, который происходит в неблагополучных семьях.

Телеведущая призывает россиян обращать внимание на детей и при первой же необходимости звонить в органы опеки.