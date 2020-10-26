Ксения Бородина возмущена тем, что жители России не обращают внимание на ужас, который происходит в неблагополучных семьях.
Телеведущая призывает россиян обращать внимание на детей и при первой же необходимости звонить в органы опеки.
"Ни одна из этих семей не была нормальной! Все вокруг знали, что там творится кошмар! Но все делали вид "моя хата с краю". Ну все же пьют? Все же скандалят? Все же бьют? Никто не звонил в соответствующие органы. Я за то, чтоб у нас "стучали" в органы опеки, как за границей. Показалось, что крики из квартиры — звонок, мать странная, у ребёнка синяки — звонок, ребёнок худой — звонок. Я реально считаю, лучше перестраховаться, чем читать такие страшные новости. И ещё… наказание надо строгое. Максимально. Желательно, чтоб потом уже не размножались", — пишет Бородина в Instagram.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.