Неверный Сергей Жигунов развёлся с женой

Актёр Сергей Жигунов уведомил подписчиков в Instagram, что расторг брак с Верой Новиковой, на которой был женат с 2009 года.

Артист опубликовал в социальной сети фотографию свидетельства о расторжении брака.

"Пусть полежит здесь", — подписал Жигунов.

Жигунова подозревают в романе с журналисткой Викторией Ворожбит, которая очень похожа на предыдущую жену актёра — Анастасию Заворотнюк.