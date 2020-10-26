Актёр Сергей Жигунов уведомил подписчиков в Instagram, что расторг брак с Верой Новиковой, на которой был женат с 2009 года.
Артист опубликовал в социальной сети фотографию свидетельства о расторжении брака.
"Пусть полежит здесь", — подписал Жигунов.
Жигунова подозревают в романе с журналисткой Викторией Ворожбит, которая очень похожа на предыдущую жену актёра — Анастасию Заворотнюк.
В Белоруссии уже в ближайшие дни могут начать происходить различные события, в том числе и свержение Александра Лукашенко с поста главы республики.